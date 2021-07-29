Проверка бизнеса. С начала месяца выявлено более 4 тысяч нелегальных работников

С начала инспекционной кампании по выяснению о неформальных трудовых отношениях было проведено 1383 инспекционные проверки и выявлено 4064 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Фото: epravda.com.ua

1

Результаты проверок

«Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя, что свидетельствует об эффективности риска ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Где больше незадекларированных работников

Отмечается, что больше всего незадекларированных работников — в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.

Кроме того, во время проведения проверок заключены трудовые договоры с 1690 работниками.

Активно работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 141%) и питания (на 35%). Также есть положительная динамика в сферах сельского хозяйства (на 8,5%) и торговле (на 7%).

Читайте также: Теневые зарплаты в Украине достигают 500 млрд в год — министр экономики

Если сравнивать с соответствующим периодом 2020 года количество работников, в отношении которых поступили сообщения о принятии на работу, выросло на 12%.

В региональном разрезе с начала инспекционной кампании самая высокая динамика трудоустройства против соответствующего периода прошлого года наблюдается в Закарпатской (43,5%), Черновицкой (42%) и Донецкой области (36,9).

Читайте также: Только за три недели проверок выявлено более 3000 незадекларированных работников

Предыстория

В первом полугодии 2021 прошла информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и риски неформальных трудовых отношений.

С 1 июля ГНС и Гоструда начали инспекционные проверки бизнеса для выявления работодателей, использующих неформальную работу, и стимулирования их к переходу к задекларированным трудовым отношениям.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин