Главное за четверг: миссия МВФ, нелегальные сотрудники, долги по коммуналке и отток депозитов

Банки ожидают оттока вкладов населения (опрос)

Четверть банкиров прогнозируют уменьшение объемов заимствований от населения в 3 квартале текущего года. Об этом говорится в результатах «Опроса о банковском фондировании» за второй квартал, публикацию которого недавно начал Нацбанк.

18% опрошенных банкиров прогнозируют незначительное подорожание средств, привлеченных от населения.

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда

Директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала очень конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду и анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре. Об этом она написала в твиттере.

Как избежать выселения за долги по коммуналке

Долг населения за услуги ЖКХ остается поистине гигантским — 69 млрд грн, а перспективы его погашения — призрачными. За неуплату коммуналки должника могут выселить из квартиры, а освободившуюся недвижимость пустить с молотка. — Об этом недавно напомнил злостным неплательщикам Минюст.

Какова вероятность лишиться жилья за долги и как защититься от такой неприятности, — разбирался «Минфин».

Проверка бизнеса. С начала месяца выявлено более 4 тысяч нелегальных работников

С начала кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было проведено 1383 инспекционные проверки и выявлено 4064 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Больше всего незадекларированных работников — в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.

Источник: МинФин