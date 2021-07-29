Глава Ощадбанка: ЕБРР обещает вложить до 100 миллионов в банк

ЕБРР как кредитор будет иметь опцию конвертации долга в акции Ощада. Впервые сумма запланированной сделки была озвучены публично — до 100 млн евро в эквиваленте. Об этом написал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в фейсбуке.

Фото: “Минфин”

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По его словам, Кабмин 28 июля уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать от имени правительства мандатное письмо между Ощадбанком и ЕБРР о начале работы над проектом по привлечению кредита на условиях субординированного долга на сумму до 100 млн евро.

«Предполагается, что ЕБРР как кредитор будет иметь опцию конвертации долга в акции Ощада. Впервые сумма запланированной сделки была озвучена публично — до 100 млн евро в эквиваленте. Это существенный прогресс в активизации сотрудничества между Ощадом и ЕБРР», — отметил председатель правления.

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Он считает эту новость позитивной по двум причинам.

«Во-первых — это еще один существенный шаг в сторону приватизации Ощадбанка, определенной правительством как стратегическая цель. Во-вторых — это будущая инвестиция в Ощад, а следовательно — в украинскую экономику. Эти деньги банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса», — сказал Наумов.

Банкир анонсировал дальнейший процесс согласования позиций всех участников сделки и достаточно сложный процесс подготовки сделки.

Подготовка к продаже

15 июня 2021 года Минфин предоставил на рассмотрение правительства Стратегию развития Ощада на 2021−2024 годы, которая содержит предварительную дорожную карту приватизации этого госбанка.

Ею предусмотрено подписание международной финансовой организацией (МФО) соглашения о привлечении долгового инструмента, который может быть конвертирован в простые акции по соответствующей договоренности между Кабмином и МФО.

Правительство считает ЕБРР наиболее вероятным «якорным» инвестором в капитал Ощадбанка.

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Предыстория

В конце июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5542−1, который среди всего прочего определяет условия вхождения Ощада в систему гарантирования вкладов ФГВФЛ (и соответственно потерю официальной 100-процентной госгарантии по вкладам физлиц).

Присоединение Ощадбанка к системе ФГВФЛ является предпосылкой для привлечения средств ЕБРР в капитал этого госбанка. Это предусмотрено в т. ч. в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Напомним, в январе Укргазбанк, IFC и Министерство финансов подписали соглашение о привлечении Укргазбанком у IFC 5-летнего кредита на 30 млн евро с возможностью конвертации займа в долю в акционерном капитале Укргазбанка в размере до 20%.

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В конца 2016 года между Кабмином, Ощадом и ЕБРР был подписан Меморандум взаимопонимания, который предусматривает предоставление Ощаду поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации для подготовки банка к частичной приватизации.

При этом ЕБРР выразил намерение в дальнейшем инвестировать средства в капитал Ощада при условии достижения госбанком ключевых целей трансформации, определенных в Меморандуме.

Согласно планам Кабмина, вхождение МФО в капитал Ощадбанка должно привести к мажоритарной или полной приватизации банка до конца 2025 года.

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Стратегия развития Ощада на 2021−2024 годы предусматривает, что более 80% кредитного портфеля банка должно быть сконцентрировано на частном секторе.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин