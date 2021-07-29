Бодрящий рост. Мировые цены на кофе поднялись до максимума

Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего рекорда из-за беспокойства по поводу снижения поставок из-за заморозков в Бразилии. Об этом пишет Trading Economics.

Фото: agro-smart.com.ua

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Торги на бирже

Цена фьючерсов на торгах нью-йоркской биржи ICE Futures взлетела выше $2 за фунт впервые с октября 2014 года.

Почему растет цена

Бразилия, крупнейший в мире производитель и экспортер кофе, до этого уже пострадала от сильнейшей засухи за почти столетие. Из-за этого произошел один из самых больших спадов производства за 20 лет.

Кроме того, Колумбия и Вьетнам сталкиваются с задержками в портах. По данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году потребление кофе в мире впервые с 2017 года превысит производство.

На арабику приходится 75% мирового производства, она в основном выращивается в Бразилии (40% от общего объема мировых поставок) и Колумбии.

По данным Бразильского национального метеорологического института, минимальная температура в юго-восточном штате Минас-Жерайс достигла в июле минус 1,2 градуса Цельсия.

Фермер Аиртон Гонсалвеш признался, что не поверил, когда по пути на плантацию датчик грузовика предупредил его о гололеде. А теперь ему придется вырубить 80 тысяч кофейных деревьев — они до основания промерзли и уже не принесут плодов.

В течение всего сезона сельскохозяйственная промышленность в западном полушарии страдает от погодных аномалий. Недавно из-за засухи в регионах Бразилии эксперты прогнозировали снижение урожая арабики и рекордно высокую цену на зерна.

Источник: МинФин