Банки ожидают оттока вкладов населения (опрос)

Четверть банкиров прогнозируют уменьшение объемов заимствований от населения в 3 квартале текущего года. Об этом говорится в результатах «Опроса о банковском фондировании» за второй квартал, публикацию которого недавно начал Нацбанк.

Фото: biz.censor.net

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Меньше и дешевле

18% опрошенных банкиров прогнозируют незначительное подорожание средств, привлеченных от населения.

Во втором квартале текущего года 73% банков, участвовавших в опросе, отметили увеличение общих объемов фондирования. При этом объемы средств бизнеса выросли у 62% банков, средств домохозяйств — у 89%.

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Две трети респондентов отметили несущественное снижение средней стоимости привлечений за квартал, преимущественно от домохозяйств; тогда как 14% — ее незначительный рост.

Методика опроса

Текущий опрос проводился с 17 июня по 9 июля 2021 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 91% в общем объеме пассивов банковской системы.

Майский отток

Напомним: в мае гривневый эквивалент средств физических лиц в банках уменьшился на 8,7 млрд — до 691,4 млрд грн.

В минусах оказалось большинство банков. Наибольшие (миллиардные) потери понесли лидеры рынка — Приват и Ощад. Универсал Банк (monobank) и Альфа отделались небольшими потерями. Вполне возможно, что лишь номинальными, связанными с укреплением гривны.

В июле сразу несколько крупных банков повысили ставки по гривневым вкладам на 0,5−1 п.п.

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Источник: МинФин