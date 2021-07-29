Финансы

АЗС продолжают повышать цены на автогаз

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Средняя цена автогаза в сетях АЗС 28 июля достигла рекордных 16,79 грн/л (+2 коп/л до 27 июля). Об этом сообщает enkorr.

Фото: korrespondent.net

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Как изменились цены

На АЗС «Параллель» и SunOil стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп/л, до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно.

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В то же время сети KLO, «БРСМ-Нафта», Motto и «Татнефть-АЗС-Украина» повысили цены в пределах 2−12 коп/л.

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС УкраиныНапомним

Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 коп/л, до 16,77 грн/л.

С начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4580 грн/т, до 28210 грн/т.

Источник: МинФин

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