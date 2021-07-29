5 китайских компаний, на которые стоит обратить внимание

На фоне общего обвала на китайском фондовом рынке, Investor's Business Daily предлагает обратить внимание на акции 5 компаний, которые скоро могут подорожать.

Фото: fool.com

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2021 выдался не слишком удачным для китайских компаний. Начиная от войны, которую Китай начал против своего IT-сектора, заканчивая неожиданными ограничениями для коммерческих образовательных компаний, которые вызвали паническую распродажу акций на прошлой неделе. Падение китайских акций несет с собой значительные возможности, но и столь же значительные риски.

На что обратить внимание. 5 советов

Далеко не все китайские акции достойны внимания и инвестиций.

Смотрите на компании, производящие принципиально новые продукты и услуги.

Инвестируйте в акции, чей квартальный и годовой доход вырос минимум на 25%.

Начните с компаний с существенным ростом прибыли — например, Alibaba или Pinduoduo.

Если же прибыли нет, ориентируйтесь на компании с быстрым ростом дохода, как Nio.

У лучших китайских акций высокие технические индикаторы, в том числе динамика цен.

Investor's Business Daily обращает внимание на недооцененные акции, которые скоро начнут дорожать.

Кто в лидерах

Китайские акции сейчас не пользуются спросом. Частично из-за недоверия к производителям электрокаров, как Nio или Xpeng, частично из-за регуляторных притеснений таких компаний как Alibaba и Didi, акции китайских компаний на американских биржах значительно упали в цене за 2021.

По мнению Investor's Business Daily, внимания заслуживают следующие компании:

Li Auto Stock (LI)

Li Auto — это один из китайских производителей электромобилей, которые торгуют акциями на американских биржах, конкурируя как с Tesla, так и друг с другом.

Сейчас Li Auto выпускает только одну модель — Li One SUV. Li One — это гибрид с небольшим бензиновым двигателем, чтобы увеличить дальность хода.

Хотя компания до сих пор убыточна, ее объем продаж значительно вырос. Сейчас цена на акции компании ниже чем средняя за последние 50 и 200 дней.

Li Auto планирует выйти также на биржу Гонконга, как это уже сделали Nio и Xpeng. Компания также планирует выпустить новый, более крупный гибрид SUV в 2022 году.

Nio Stock (NIO)

Nio — самый известный из китайских производителей электрокаров. Компания уже выпускает три модели электромобилей, и планирует вывести на рынок высококлассный седан ET7 в 2022 году.

Компания до сих пор неприбыльная, но ее доходы в первом квартале этого года выросли на 529%, против первого квартала прошлого года. Nio уже начала экспортировать свои машины в Европу, хотя на пути ей стала нехватка микрочипов.

Цена на акции компании сейчас значительно ниже, чем средняя за последние 50 и 200 дней.

BYD Stock (BYDDF)

BYD Co. — крупнейший китайский производитель электрокаров. Кроме, собственно, электромобилей, он также выпускает батареи к ним, электрические автобусы и гибриды. Также, в отличие от своих конкурентов, эта компания прибыльна.

На прошлой неделе акции компании росли на фоне резкого падения других китайских акций, но 26 и 27 июля они упали, оказавшись ниже средней цены за последние 50 дней.

Большая часть торгов компании проходит в Гонконге, поэтому иногда ее реакция выглядит запоздалой по сравнению с другими китайскими компаниями.

Sohu Stock (SOHU)

Sohu — разработчик мобильных игр, который одним из первых среди китайских компаний вышел на американскую биржу — еще в июне 2000.

После пика в 2011 году акции компании падали вплоть до марта 2020 года, когда они значительно поднялись на несколько месяцев. После нескольких убыточных лет компания снова вышла в прибыль и ее доходы растут.

На прошлой неделе акции Sohu упали вместе с другими китайскими фирмами.

Weibo Stock (WB)

Weibo — популярная в Китае социальная сеть, которую иногда называют «китайским Твиттером».

После тяжелого 2020 компания быстро восстанавливает позиции. Доходы Weibo выросли на 90% в последнем квартале, прибыль — на 42%.

Weibo значительно повысилась в цене после появления информации, что компания уйдет с биржи через процедуру «Go-private», которая оценила бы ее в $20 млрд. Но даже после значительного подъема капитализация фирмы составила около $14 млрд. Компания опровергла информацию о намерении стать частной.

На прошлой неделе акции компании упали ниже средней цены за 50 дней.

Источник: МинФин