Украина ужесточает правила въезда. Что изменится

Из-за распространения коронавируса штамма «Дельта» Украина ужесточает правила въезда. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Фото: interfax.com.ua

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Новые правила

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые правила пересечения границы вступят в силу через 7 дней после публикации.

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Для украинцев

Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления постановления в силу, проезд будет без препятствий.

Граждане, которые выехали за границу после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением «Вдома».

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Для иностранцев

Для иностранцев остается в силе требование иметь при себе отрицательный тест на COVID, страховой полис, а в случае отсутствия полного курса вакцинации — будет предложено установить приложение «Вдома». Последнее распространяется и на украинцев с одной прививкой.

Приложение начнет контролировать самоизоляцию только через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный тест уже на территории Украины. В случае положительного теста необходимо будет идти на самоизоляцию или на лечение.

Самоизоляция

Ранее стало известно, что Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии.

Напомним

27 июля СМИ сообщили, что в Киеве умер первый пациент, у которого обнаружили штамм коронавируса Дельта. Четверо из шести больных в столице на этот штамм вернулись из России. У всех пациентов штамм Дельта подтвердили лабораторно.

Медики рассказывают, что болезнь протекает более агрессивно и быстрее. Уже на 2−3 день у пациентов резко снижается сатурация, больные не могут самостоятельно дышать и нуждаются в переводе в реанимацию.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин