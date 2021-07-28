Нацбанк снова вышел на межбанк с покупкой валюты (обновлено)

27 июля Нацбанк утром вышел на межбанк с покупкой доллара по курсу 26,92 гривны и ниже. Об этом «Минфину» сообщил источник на валютном рынке.

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После обеда НБУ вышел снова на рынок и купил $50 млн по 26,86 гривен, но это не смогло удержать котировки после его второго ухода с рынка.

Поэтому НБУ вышел в третий раз и выкупает валюту по 26,85 гривен. Готов купить до $100 млн.

Что происходит на рынке

«На рынке появился Нацбанк. Выкупает доллар по цене 26,92 гривны и ниже. Это приводит к изменениям на межбанке. Регулятор практически повторяет вчерашнюю тактику. Он дождался небольшого падения курса и теперь своим выкупом валюты практически не дает котировкам опускаться дальше вниз», — отметил источник.

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Монетарная политика становится жестче

На монетарном брифинге в НБУ регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $ 20 млн до $ 5 млн.

Сколько купил валюты НБУ

26 июля Нацбанк вышел на межбанк с покупкой долларов по курсу не выше уровня 26,98 гривен.

23 июля Нацбанк впервые после 9 июля дважды выходил на рынок с покупкой долларов: первый раз по курсу к 27,06 грн/$, второй — выкупал все, что предлагалось дешевле 27,04 грн/$. В общем регулятор купил $ 32 млн.

С 12 по 16 июля Национальный банк Украины не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

В период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $ 20 млн. Валюту регулятор не продавал.

За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $ 26 млн.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин