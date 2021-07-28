Нацбанк снова вышел на межбанк с покупкой валюты (обновлено)
27 июля Нацбанк утром вышел на межбанк с покупкой доллара по курсу 26,92 гривны и ниже. Об этом «Минфину» сообщил источник на валютном рынке.
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После обеда НБУ вышел снова на рынок и купил $50 млн по 26,86 гривен, но это не смогло удержать котировки после его второго ухода с рынка.
Поэтому НБУ вышел в третий раз и выкупает валюту по 26,85 гривен. Готов купить до $100 млн.
Что происходит на рынке
«На рынке появился Нацбанк. Выкупает доллар по цене 26,92 гривны и ниже. Это приводит к изменениям на межбанке. Регулятор практически повторяет вчерашнюю тактику. Он дождался небольшого падения курса и теперь своим выкупом валюты практически не дает котировкам опускаться дальше вниз», — отметил источник.
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Монетарная политика становится жестче
На монетарном брифинге в НБУ регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $ 20 млн до $ 5 млн.
Сколько купил валюты НБУ
- 26 июля Нацбанк вышел на межбанк с покупкой долларов по курсу не выше уровня 26,98 гривен.
- 23 июля Нацбанк впервые после 9 июля дважды выходил на рынок с покупкой долларов: первый раз по курсу к 27,06 грн/$, второй — выкупал все, что предлагалось дешевле 27,04 грн/$. В общем регулятор купил $ 32 млн.
- С 12 по 16 июля Национальный банк Украины не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.
- В период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $ 20 млн. Валюту регулятор не продавал.
- За неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $ 26 млн.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин