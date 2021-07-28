На ОВГЗ-аукционах 27 июля Минфин привлек 3,1 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 27 июля привлекло в бюджет 3,13 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: finclub.net

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Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 394 дня, 483, 826, 1071 и 2128 дней.

Выпуск облигаций, номинированный в долларах США, имеет срок обращения 330 дней.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет привлекли 3,13 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

— $65,2 млн — под 3,7% с погашением 23.06.2022;

— 70,2 млн грн — под 12,75% с погашением 26.05.2027;

— 12,6 млн грн — под 12,27% с погашением 03.07.2024;

— 70,6 млн грн — под 12,09% с погашением 01.11.2023;

— 296,2 млн грн — под 11,3% с погашением 23.11.2022;

— 918,2 млн грн — под 11,15% с погашением 26.08.2022.

Ранее

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин