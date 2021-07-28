Люксембург разрешил въезд украинцам

Люксембург открыл въезд для украинцев согласно рекомендации Совета Е С. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

Фото: livejournal.com

0

Въезд без ограничений

По его словам, разрешен въезд без ограничений для украинцев при наличии свидетельства о вакцинации или сертификата о выздоровлении (положительный тест за 180 дней) или отрицательного ПЦР-теста (за 72 часа), либо тестов на антиген.

Читайте также: Франция открылась для Украинской

🇱🇺Люксембург открывается для всех типов путешествий Украинская согласно рекомендации Совета Е С.

+ 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценную действие безвизовых.

Все условия въезда в страны на нашей интерактивной мапи👇 https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

Страхование от COVID-19. Выплата в 50 тысяч гривен

Напомним

26 июля 2021 сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцам разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.

С 1 июля украинцы, привитые вакциной, утвержденной Евросоюзом, без ограничений пускают на Кипр.

Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины. Отрицательный ПЦР-тест нужен только при въезде в Латвию.

Бельгия открыла границы для украинцев. Границы для граждан Украины открыли по рекомендации Совета Е С.

Словакия открылась для вакцинированных украинцев. Въезд также возможен с самоизоляцией.

Германия открылась для путешественников еще с 18 июля. Подтверждением для въезда в страну является отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин