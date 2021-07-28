Лоукостер Ryanair запускает новый рейс в Украину
Лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса из Мальты в Международный аэропорт Борисполь уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября. Об этом сообщает avianews.
Фото: biz.nv.ua
0
График полетов
Авиакомпания будет летать между Мальтой и Киевом два раза в неделю по вторникам и субботам.
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Фактическим перевозчиком на линии выступит 100% «дочка» Ryanair — Malta Air.
На странице с расписанием указано, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей.
Читайте также: Лоукостер Ryanair сохранил только 9% рейсов от докризисного уровня
Однако Ryanair уже заручился поддержкой развития своего проекта на острове со стороны министерства транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты.
Страхование от COVID-19. Выплата в 50 тысяч гривен
Источник: МинФин