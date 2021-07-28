Лоукостер Ryanair запускает новый рейс в Украину

Лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса из Мальты в Международный аэропорт Борисполь уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября. Об этом сообщает avianews.

Фото: biz.nv.ua

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График полетов

Авиакомпания будет летать между Мальтой и Киевом два раза в неделю по вторникам и субботам.

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Фактическим перевозчиком на линии выступит 100% «дочка» Ryanair — Malta Air.

На странице с расписанием указано, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей.

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Однако Ryanair уже заручился поддержкой развития своего проекта на острове со стороны министерства транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты.

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Источник: МинФин