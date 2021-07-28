Финансы
Курс валют на вечер 28 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар прибавил по 7 копеек на покупке и продаже, евро прибавило 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.
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Валюта
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Открытие 28 июля
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Закрытие 28 июля
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Изменения
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доллар
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26,85/26,87
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26,92/26,94
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7/7
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евро
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31,69/31,72
|
31,72/31,74
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3/2
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рубль
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0,3642/0,3646
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0,3649/0,3653
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0,0007/0,0007
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,8500−26,8700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,6964−31,7200 грн/евро, торги по рублю — 0,3642−0,3646 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,99 гривны. Евро покупают по 31,58 гривны, продают по 31,90 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,55−31,83 гривны.
Источник: МинФин