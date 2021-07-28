Финансы

Курс валют на вечер 28 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар прибавил по 7 копеек на покупке и продаже, евро прибавило 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

0

Валюта

Открытие 28 июля

Закрытие 28 июля

Изменения

доллар

26,85/26,87

26,92/26,94

7/7

евро

31,69/31,72

31,72/31,74

3/2

рубль

0,3642/0,3646

0,3649/0,3653

0,0007/0,0007

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,8500−26,8700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,6964−31,7200 грн/евро, торги по рублю — 0,3642−0,3646 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,80−26,99 гривны. Евро покупают по 31,58 гривны, продают по 31,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,05 гривны, евро — 31,55−31,83 гривны.

Источник: МинФин

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