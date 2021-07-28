Финансы
Курс валют на вечер 27 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 6 копеек на покупке и продаже, евро прибавило 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.
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Валюта
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Открытие 27 июля
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Закрытие 27 июля
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Изменения
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доллар
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26,93/26,95
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26,87/26,89
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6/6
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евро
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31,73/31,76
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31,74/31,76
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1 /0
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рубль
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0,3646/0,3650
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0,3643/0,3647
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0,0003/0,0003
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9300−26,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,7370−31,7605 грн/евро, торги по рублю — 0,3646−0,3650 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,86−27,05 гривны. Евро покупают по 31,60 гривны, продают по 31,95 гривны.
По данным валютного аукциона,на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,03 гривны, евро — 31,60−31,85 гривны.
Источник: МинФин