Курс валют на вечер 27 июля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 6 копеек на покупке и продаже, евро прибавило 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

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Валюта Открытие 27 июля Закрытие 27 июля Изменения доллар 26,93/26,95 26,87/26,89 6/6 евро 31,73/31,76 31,74/31,76 1 /0 рубль 0,3646/0,3650 0,3643/0,3647 0,0003/0,0003

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9300−26,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,7370−31,7605 грн/евро, торги по рублю — 0,3646−0,3650 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,86−27,05 гривны. Евро покупают по 31,60 гривны, продают по 31,95 гривны.

По данным валютного аукциона,на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,03 гривны, евро — 31,60−31,85 гривны.

Источник: МинФин