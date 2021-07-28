Главное за среду: новые правила въезда в Украину, цены на электроэнергию и ставки по депозитам

Украина ужесточает правила въезда. Что изменится

Из-за распространения коронавируса штамма «Дельта» Украина ужесточает правила въезда. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины. Они вступят в силу через 7 дней после публикации.

Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления постановления в силу, смогут въезжать в страну беспрепятственно.

Мошенники создали фейковый сайт системы BankID НБУ

Национальный банк сообщил, что обнаружил мошеннический сайт, который пытается выдать себя за Систему BankID НБУ. Злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован.

Почему крупные банки не спешат повышать ставки по депозитам

К концу лета ставки по гривневым депозитам могут вырасти на 0,5−1% годовых. Доходность вкладов в иностранной валюте останется без изменений, — уверяют банкиры.

При каких условиях будут дорожать депозиты и на что сейчас могут рассчитывать клиенты крупных финучреждений с депозитным портфелем более 1 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Зеленский назвал фейком новость о росте цены на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский назвал фейковой информацию о росте с 1 августа цены на электроэнергию для населения.

«Это вопрос очень серьезный и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа „сюрпризов“ для общества не будет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном повышении цен.

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Источник: МинФин