Драма или фарс: почему курс доллара на межбанке снова пошел вверх

Валютные торги в среду проходили очень активно и даже драматично.

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Утро начиналось по уже отработанному сценарию последних дней — предложение превышало спрос, курс доллара начал снижаться и вскоре на торгах появился Нацбанк с покупкой валюты по цене не выше 26,84 гривны.

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Он достаточно быстро справился с задачей удержания курса от дальнейшего проседания. Покупатели были вынуждены ставить котировки выше его ценника, а продавцы стали постепенно поднимать свои котировки.

В итоге — с утренних 26,85/26,87 к 12 часам курс просел до 26,845/26,865 гривен, но дальше уже особо не снижался. После ухода регулятора котировки еще кратковременно понизились до 26,84/26,86 до конца обеда, но особого избытка предложения уже не ощущалось. А вот покупателей на межбанке стало значительно больше. По слухам — это стали выходить получатели возмещений НДС, что кардинально изменило весь расклад на торгах.

На фоне низкого еще оставшегося предложения — увеличение спроса быстро привело к взлету котировок до 26,89/26,91 к 15 часам и до 26,92/26,94 гривен к концу сессии.

На этом неплохо заработал Укргазбанк, который воспользовался ситуацией и около 15 часов вышел с продажей доллара по максимально высоким котировкам. Ажиотажа среди запоздавших покупателей не было, но и былого еще утреннего спокойствия уже тоже не наблюдалось.

Если бы регулятор после обеда продал хотя бы часть своей валюты, выкупленной еще утром сегодня и за последние несколько дней — дальнейшего скачка котировок вообще бы не произошло.

Главные события 28 июля на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос на 7 копеек — с 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен.

2) Нацбанк утром выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,84 гривен, а нехватка предложения во второй половине дня привела к росту котировок до конца сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8516 гривен, а официальный курс на 29 июля 2021 года установлен на уровне 26,8628 гривен за доллар.

Источник: МинФин