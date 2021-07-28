Дмитрий Дубилет запускает мобильный банк в Азербайджане
Сооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет запускает мобильный банк под брендом Leobank в Азербайджане. Об этом он сообщил в комментарии «Минфину».
Фото: mc.todaу
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Дубилет о банке
«Мы считаем, что в этой прекрасной стране есть ниша для нового прекрасного необанка. Но самое главное, мы там познакомились с азербайджанским банком Unibank, с которым мы и запускаем проект», — заявил Дубилет, отвечая на вопрос почему выбрали именно Азербайджан.
По его словам, платформа написана с нуля.
«Мы спроектировали ее так, чтобы можно было быстро и эффективно запускать банки на разных рынках», — отметил он.
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Условия и тарифы
«Условия и тарифы по духу похожи на monobank. Главная идея — все очень прозрачно и выгодно для клиента», — рассказал Дубилет.
Полноценный запуск запланирован на сентябрь этого года, а в течение августа-сентября будут отправляться «инвайты» (приглашения).
На сайте Leobank уже доступен предварительный заказ на кредитную карту с лимитом до 10 000 азербайджанских манат (около $6 тыс.). Кредитные линии можно использовать сроком до 62 дней, а личные средства на карте будут приносить доход.
Также можно рассчитывать до 20% кешбека «реальными деньгами». Пополнение карты и переводы будут осуществляться бесплатно. За оплату коммунальных услуг также не будет взиматься комиссия, даже в счет кредитных средств.
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Кто партнер
Партнерами по проекту выступают бывший коллега по Приватбанку Александр Витязь, а также Николай Безкровный, с которым предприниматель познакомился несколько лет назад в Лондоне.
Кроме того, в планах Дубилета запуск необанка и в других странах.
«В планах есть запуск и в других странах, но пока конкретней ответить не могу», — сказал он.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин