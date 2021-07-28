Amazon не будет принимать платежи в биткоинах

Amazon опровергла сообщения СМИ о том, что компания собирается принимать платежи в биткоинах до конца года. Об этом пишет Reuters.

Фото: ixbt.com

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Опровержение

Накануне газета CITY.A.M. со ссылкой на неназванный источник сообщила, что «Amazon „определенно“ выстраивает биткойн-платежи» и подняла крупнейшую в мире криптовалюту на 14,5%, хотя позже рост сократился до 6%.

Во вторник биткоин теряет почти 2% и торгуется в районе $38 643.

«Несмотря на наш интерес к предмету, спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов в отношении криптовалют, не соответствуют действительности, — сказал представитель Amazon. — Мы по-прежнему сосредоточены на изучении того, как это может выглядеть для клиентов, совершающих покупки на Amazon».

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Откуда слухи

Слухи о том, что американский интернет-гигант продвигает планы по переносу своих платежных систем в сферу криптовалют появились после того, как компания 22 июля разместила на своем сайте вакансию специалиста для разработки стратегии и дорожной карты в области цифровых валют и блокчейна.

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Все большее число компаний начинают принимать виртуальные валюты для оплаты, в результате чего класс активов, которого еще несколько лет назад избегали крупные финансовые учреждения, стал ближе к общепринятым.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ НА «МИНФИНЕ»

Источник: МинФин