Украина получила $500 миллионов от размещения евробондов

Украина 27 июля провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешних государственных займов на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-служба Минфина.

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Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.

Детали

Общая непогашенная сумма этого выпуска составляла $1,25 млрд. Еврооблигации выпущены с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года.

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Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля.

В результате дополнительного размещения еврооблигаций их общая номинальная сумма выросла до $1,75 млрд.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2,0%) и частных банков (0,9%).

Наибольший спрос

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения: их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно.

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Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

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Источник: МинФин