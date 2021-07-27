У Фонда гарантирования появился двойник. Работу «тезки» проверит полиция
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обращает внимание на то, что не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов». Об этом говорится в сообщении Фонда.
Фото: forbes.ua
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Обращение Фонда
«Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь — Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предупреждения совершения возможных мошеннических действий», — говорится в сообщении Фонда.
Что известно о ФК «Фонд гарантирования вкладов»
Из открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований известно, что ООО «ФК «Фонд гарантирования вкладов» к видам своей деятельности, «строительство жилых и нежилых зданий», отнесло в том числе и «другие виды денежного посредничества», «другие виды кредитования», «предоставление прочих финансовых услуг».
Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий в отношении компании.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оставляет за собой право обращения в суд.
Показательно, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков. Срок просрочки по договорам которых на момент продажи составлял около 10 лет.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин