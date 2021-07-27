В Южной Корее ужесточат правила конфискации криптовалют

Южнокорейские законодатели предложили изымать криптовалюты из цифровых кошельков лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Об этом сообщаетReuters со ссылкой на Минфин страны.

Фото: mind.ua

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Как пишет Forklog, инициатива направлена на усиление надзора за криптовалютными рынками для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Действующие правила затрудняют властям конфискацию цифровых активов, хранящихся в личных кошельках. Инициатива устранит этот барьер и позволит увеличить налоговые поступления для финансирования возросших социальных расходов.

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По данным агентства, Минфин представит пакет поправок в парламент к 3 сентября. В случае одобрения они вступят в силу с 2022 года.

Напомним

Ранее власти Южной Кореи обязали граждан раскрывать данные о счетах на зарубежных биткоин-биржах.

С 2022 года в стране также введут 20% налог на прибыль от торговли криптовалютами на сумму свыше 2,5 млн корейских вон (примерно $2230).

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Напомним, в июне правительство провинции Кенгидо арестовало активы на сумму $47 млн в биткоине, Ethereum и других криптовалютах у 12 000 человек, которые уклонялись от уплаты налогов.

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Источник: МинФин