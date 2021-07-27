СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry. Что известно (обновлено)
Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Фото: vkriminal.com
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Детали обысков
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry.
Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты:
- документы, имеющие доказательное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерная техникя, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении.Источник: https://biz.censor.net/n3279216
Что говорят в компании
«Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали, — говорится в заявлении B2B Jewelry. — Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект».
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В B2B Jewelry заявляют, что создали петицию на сайте президента с требованием «сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jewelry в Украине».
Что стоит за вывеской B2B Jewelry
История B2B Jewelry действительно впечатляет: всего два года назад бизнес-активы семьи Гонт состояли из ювелирной мастерской «Шарм» (сами предприниматели называют ее «заводом») в Ладыжине Винницкой области и нескольких локальных магазинов с «ювелиркой».
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Несмотря на внешнюю провинциальность, «Шарм» имеет очень интересный бекграунд: Николая Гонту и его предприятие подозревали в сбыте контрабанды. Завод якобы занимался перебивкой проб на ювелирных изделиях, а фирменные магазины — реализацией продукции из Турции стоимостью в десятки миллионов. По данным следствия, в конце нулевых через «Шарм» прошло около 600 тыс. или более тонны ювелирных изделий. Несмотря на такие подробные материалы, расследование в итоге развалилось.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин