НБУ введет в обращение монету из серии «Чернобыль. Возрождение» (фото)

Национальный банк с 29 июля вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского». Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кому посвящена монета

Монета посвящена символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника — лошади Пржевальского — единственному существующему вида диких лошадей, который сохранился до наших дней в первоначальном виде, и который занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом «на грани исчезновения».

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Монета начинает ряд монет «Чернобыль. Возрождение».

Монета изготовлена из нейзильбера, имеет номинал 5 грн.

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Как приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка

Теперь, как только памятная монета или сувенирная продукция выпускается в обращение, ее реализация будет происходить параллельно в разных каналах продаж НБУ:

система «Оn-line-заказ нумизматической продукции» — https://bank.gov.ua/webselling

интернет-магазин нумизматической продукции НБУ — https://coins.bank.gov.ua/

банки-дистрибьюторы по продаже нумизматической продукции: Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк .

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Напомним

Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин