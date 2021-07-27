Казахский финтех Kaspi.kz покупает Portmone

Kaspi Pay, дочерняя компания Kaspi. kz, подписала договор купли-продажи с целью приобретения 100% группы Portmone. Об этом написал управляющий директор по розничному бизнесу казахского «Альфа-банка» Иван Истомин в фейсбуке.

Фото: thepage.ua

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Что известно о покупке

«Portmone дает нам надежную стартовую платформу с лицензией на оплату от Национального банка Украины, аккредитацией Visa & Mastercard, деловыми отношениями с тысячами торговцев и широким пулом банков», — сообщили в компании.

При условии одобрения регулирующих органов соглашение планируют закрыть в IV квартале 2021 года.

Что известно о Kaspi. kz

Казахский проект Kaspi. kz одновременно является Super App, Marketplace, Fintech & Payments. Этим приложением пользуется 10,2 млн клиентов.

Половину чистого дохода компании генерирует финтех, 29% — платежи, 21% — маркетплейс.

Kaspi.kz называют казахским сочетанием украинского финтех monobank и украинского ритейлера-маркетплейса Rozetka.

Portmone

Portmone — украинская межбанковская платежная система. В 2013 году ее владельцем стала инвесткомпания Dragon Capital. Услугами Portmone сейчас пользуются около 2 млн физических лиц и 1,4 тыс. организаций.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин