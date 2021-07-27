Как заработать на IPO и стоит ли рисковать

Вкладывая деньги в рисковые активы, инвесторы должны быть готовы потерять средства. Но риски можно минимизировать, если правильно сформировать портфель. Об этом рассказал директор Киевского филиала Freedom Finance Ukraine Богдан Сидоренко во время InvestInsight «Агрессивные стратегии инвестирования».

Инвестируя в IPO Богдан Сидоренко советует выбирать до 40 компаний.

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По мнению Сидоренко, инвестор должен формировать структурный портфель. И только после этого может подбирать более рискованные активы.

«Если инвестировать в IPO, то я верю в комбинацию больших цифр. Чтобы обеспечить хороший результат, акций таких компаний в портфеле должно быть хотя бы около 40», — считает он. В этом случае, даже если акции некоторых компаний и будут падать, в целом, скорее всего, удастся получить позитивную доходность.

Если же заниматься венчурным инвестированием, считает Сидоренко, то необходимо вкладывать деньги как минимум в 200−300 компаний, в расчете на то, что 10 из них «взлетят».

Риски — для молодых

По мнению сооснователя Wotan Михаила Ритчера, чем моложе инвестор, тем больше у него шансов восстановить свои накопления в случаи потери и, соответственно, тем больше он может рисковать. «Поэтому если вы молоды и имеете $10 тыс., то можете все средства вложить в IPO-компании. Если вы хотите диверсифицировать портфель, то можете держать в портфеле 50% IPO-компаний, и столько же ETF», — считает Ритчер.

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По его мнению, инвесторы, которые хотят сформировать еще более рисковый портфель, могут добавить в него 10% криптовалют.

Источник: МинФин