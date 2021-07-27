Иностранные инвесторы вложили в американские фонды более $900 миллиардов
Зарубежные инвесторы за первые шесть месяцев текущего года вложили в американские паевые и биржевые фонды более $ 900 млрд. Об этом пишет Investory со ссылкой на The Wall Street Journal.
Фото: rbc.ua
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Это рекордная сумма инвестиций за все время ведения статистики, то есть с 1992 года.
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Инвестиции в фонды
Кроме того, по итогам первого полугодия фонды США обогнали по объему иностранных инвестиций весь остальной мир. Суммарный показатель инвестиций в фонды за пределами США составил $0,84 трлн.
Предпочтения инвесторов в этом году подтверждают и мировые индексы. Так, S&P 500 вырос за этот год на 17% и достиг рекордно высоких значений. В то же время немецкий DAX прибавил 14%, а азиатские Shanghai Composite и Nikkei вообще почти не растут.
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Впрочем, как отмечает издание, к концу первого полугодия объем иностранных инвестиций в американские активы заметно уменьшился. Если в мае этот показатель составлял $ 168 млрд, то в июне — всего $ 51 млрд.
Однако, инвесторы заявили, что, хотя варианты Covid-19, инфляция или изменения в политике центрального банка могут замедлить восстановление США, они вряд ли помешают ему, даже когда другие страны борются с развертыванием вакцинации или новыми волнами инфекций.
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Источник: МинФин