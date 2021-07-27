Главное за вторник: рост минималки, покупка Portmone казахами, освоение Европы и миллионы от евробондов

За три года минимальная зарплата вырастет на $ 35,5, пенсия — на $ 14

Бюджетная декларация на 2022−2024 гг. удачно прошла через парламент. Теперь на основе этого документа ближайшие три года будут делать проекты государственного бюджета.

Тем более, что в ближайшие три года Кабмин не ожидает финансовых потрясений и рассчитывает на стабильность гривны.

Даже при стабильном курсе социальные стандарты доллара будут расти очень медленно. Например, минимальная зарплата в долларовом эквиваленте в последующие три года вырастет лишь на $35,5, минимальная пенсия — примерно на $14.

Казахский финтех Kaspi. kz покупает Portmone

Kaspi Pay, дочерняя компания Kaspi. kz, подписала договор купли-продажи с целью приобретения 100% группы Portmone. При условии одобрения регулирующих органов соглашение планируют закрыть в IV квартале 2021 года.

Казахский проект Kaspi. kz одновременно является Super App, Marketplace, Fintech & Payments. Этим приложением пользуется 10,2 млн клиентов.

Осваиваем Европу: готовимся вкладывать в европейский фондовый рынок

Американский фондовый рынок перегрет. Поэтому многие инвесторы уже начинают искать альтернативу для вложений своих капиталов.

Экономика стран еврозоны находилась под давлением ковидных ограничений гораздо дольше, чем экономика США. И пока Европа не намерена вновь возвращаться к жестким локдаунам из-за наступления нового штамма коронавируса.

А главное, что индексы PMI Европы (Purchasing Managers Indices, индексы менеджеров по закупкам — своеобразный барометр деловых настроений) демонстрируют крайне оптимистичные значения.

Украина получила $ 500 миллионов от размещения евробондов

Украина 27 июля провела расчеты по дополнительному размещением облигаций внешних государственных займов на $500 млн. Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.

Общая непогашенная сумма этого выпуска составляла $1,25 млрд. Еврооблигации выпущены с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года.

Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля.

На ОВГЗ-аукционе 27 июля Минфин привлек 3,1 миллиарда

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 394 дня, 483, 826, 1071 и 2128 дней.

Выпуск облигаций, номинированный в долларах США, имеет срок обращения 330 дней.

Источник: МинФин