Финансы

Финансовый лизинг для бизнеса — новая акция от Приватбанка

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Приватбанк в рамках Акции «Успешный бизнес» предлагает предпринимателям оформить договор финансового лизинга со сниженной комиссией.

По условиям акции участники могут получить сниженную на 0,5% ежемесячную комиссию.

Участники акции могут воспользоваться лизингом для расширения автопарка, приобретения оборудования, специализированной техники, самоходной сельскохозяйственной техники, прицепной сельхозтехники.

Кто допускается к участию

К участию в акции допускаются юридические лица и физические лица — предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, зарегистрированные и ведущие бизнес не менее 12 месяцев, которые на момент проведения акции не имеют заявок на финансовый лизинг в течение последних 30 дней, а также имеют достаточные финансовые показатели для получения финансового лизинга в Приватбанке.

Требования к предпринимателям

Предоставление финансового лизинга проводится в случае:

  • отсутствия в Приватбанке негативной информации о предпринимателе (стоп-факторов), которая может влиять на выполнение им обязательств по договору финансового лизинга;
  • отсутствия просроченной задолженности перед Приватбанком;
  • наличия в Приватбанке актуальной финансовой отчетности (за последний отчетный период);
  • прозрачной структуры собственности;
  • открытого текущего счета в Приватбанке.

Акция продлится с 26 июля до 15 августа 2021 года.

Как воспользоваться акцией

Для того, чтобы стать участником акции и воспользоваться выгодным предложением необходимо зарегистрироваться и подать заявку на лизинг в период с 26 июля по 15 августа 2021 удобным для вас способом:

  • назначить встречу с менеджером;
  • обратиться в отделение банка;
  • подать заявку через сайт или в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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