Финансовый лизинг для бизнеса — новая акция от Приватбанка
Приватбанк в рамках Акции «Успешный бизнес» предлагает предпринимателям оформить договор финансового лизинга со сниженной комиссией.
По условиям акции участники могут получить сниженную на 0,5% ежемесячную комиссию.
Участники акции могут воспользоваться лизингом для расширения автопарка, приобретения оборудования, специализированной техники, самоходной сельскохозяйственной техники, прицепной сельхозтехники.
Кто допускается к участию
К участию в акции допускаются юридические лица и физические лица — предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, зарегистрированные и ведущие бизнес не менее 12 месяцев, которые на момент проведения акции не имеют заявок на финансовый лизинг в течение последних 30 дней, а также имеют достаточные финансовые показатели для получения финансового лизинга в Приватбанке.
Требования к предпринимателям
Предоставление финансового лизинга проводится в случае:
- отсутствия в Приватбанке негативной информации о предпринимателе (стоп-факторов), которая может влиять на выполнение им обязательств по договору финансового лизинга;
- отсутствия просроченной задолженности перед Приватбанком;
- наличия в Приватбанке актуальной финансовой отчетности (за последний отчетный период);
- прозрачной структуры собственности;
- открытого текущего счета в Приватбанке.
Акция продлится с 26 июля до 15 августа 2021 года.
Как воспользоваться акцией
Для того, чтобы стать участником акции и воспользоваться выгодным предложением необходимо зарегистрироваться и подать заявку на лизинг в период с 26 июля по 15 августа 2021 удобным для вас способом:
- назначить встречу с менеджером;
- обратиться в отделение банка;
- подать заявку через сайт или в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса».
Источник: МинФин