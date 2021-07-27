Доллар снова подешевел и при чем здесь Нацбанк

Вторник на межбанке снова прошел позитивно для гривны.

Фото: delo.ua

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Предложение валюты существенно превышало спрос и доллар подешевел с утренних 26,93/26,95 до 26,87/26,89 гривен к концу сессии. А вот котировки евро почти не изменились и к концу дня остановились на отметке 31,74/31,77 гривен, что было связано с укреплением позиций евровалюты на международных площадках.

К моменту завершения украинской валютной сессии евро на международном рынке уже котировался около 1,1815 доллара, хотя еще в середине дня его котировки были в пределах 1,1775. И при этом, к вечеру евро только продолжал укрепляться.

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Поэтому проседание доллара относительно гривны было практически компенсировано ростом котировок евро относительно самого доллара.

Доллар на торгах подешевел бы значительно больше, если бы не активное противодействие проседанию валюты со стороны Нацбанка. НБУ трижды сегодня выходил на межбанк с выкупом.

Сначала — по цене не выше 26,92 гривны за доллар регулятор выкупал валюту ближе к 12 часам. Затем купил $ 50 млн по 26,86 гривен. А потом ближе к 15 часам и уже до самого окончания сессии — стоял с покупкой по 26,85 гривен, что было чуть ниже рынка, но указывало участникам рынка на «взгляд» регулятора на минимально возможный уровень котировок американской валюты на сегодня.

В итоге, старания Нацбанка не прошли даром и к концу сессии котировки доллара остановились на отметке 26,87/26,89.

Если бы не такие действия регулятора — курс доллара за день мог реально просесть к уровню около 26,80 гривен.

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Ход торгов:

С утренних 26,93/26,95 к 11:00 курс просел до 26,925/26,945 гривен и опять стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому и все идет к существенному провалу котировок.

НБУ снова решил подстраховать продавцов и в самом начале выкупал доллар по цене не выше 26,92 гривен. Как только он ушел — курс просел до 26,905/26,925 к 12 часам и до 26,885/26,905 к концу обеда.

Нацбанк снова вышел с покупкой $50 млн по 26,86 гривен, а затем уже окончательно стал с ценником по 26,85 гривен до самого конца сессии. Поэтому к 15 часам доллар котировался в пределах 26,86/26,88 гривен, а под конец дня его котировки остановились на отметке 26,87/26,89.

Главные события 27 июля на валютном рынке:

1) Доллар за день подешевел на 6 копеек — с 26,93/26,95 до 26,87/26,89 гривен.

2) Нацбанк трижды выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,92 гривен, затем купил $50 млн по 26,86 гривен, а затем стал с покупкой валюты по 26,85 гривны уже до конца сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9267 гривен, а официальный курс на 28 июля 2021 года установлен на уровне 26,906 гривен за доллар.

Источник: МинФин