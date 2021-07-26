Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла до 629,4 миллиарда

По состоянию на 1 июля 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 629,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фото: ubr.ua

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Сколько средств физлиц в банках

вклады в национальной валюте — 386,4 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 243,1 млрд грн.

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Доля ФОП в структуре вкладчиков

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 июля 2021 составила 55,9 млрд грн (8,9% от общей суммы вкладов).

С 1 января 2017 под гарантии Фонда гарантирования вкладов подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

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При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Нацбанком на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 245,950 млрд грн.

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По состоянию на 1 июня 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка

Напомним

По состоянию на 1 июня 2021 года общая сумма вкладов физических лиц, в т. ч. физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 616,7 млрд грн.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин