Финансы
Курс валют на вечер 26 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка доллар потерял по 4 копейки на покупке и продаже, евро прибавило по 5 копеек на обеих операциях.
Фото: rbc.ua
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Валюта
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Открытие 26 июля
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Закрытие 26 июля
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Изменения
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доллар
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26,99/27,01
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26,95/26,97
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4/4
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евро
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31,77/31,79
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31,82/31,84
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5/5
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рубль
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0,3643/0,3647
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0,3649/0,3653
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0,0006/0,0006
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9900−27,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,7753−31,7988 грн/евро, торги по рублю — 0,3643−0,3647 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,95−27,15 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,00−27,10 гривны, евро — 31,71−31,90 гривны.
Источник: МинФин