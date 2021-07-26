Финансы

Курс валют на вечер 26 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка доллар потерял по 4 копейки на покупке и продаже, евро прибавило по 5 копеек на обеих операциях.

Фото: rbc.ua

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Валюта

Открытие 26 июля

Закрытие 26 июля

Изменения

доллар

26,99/27,01

26,95/26,97

4/4

евро

31,77/31,79

31,82/31,84

5/5

рубль

0,3643/0,3647

0,3649/0,3653

0,0006/0,0006

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9900−27,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,7753−31,7988 грн/евро, торги по рублю — 0,3643−0,3647 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,95−27,15 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,00−27,10 гривны, евро — 31,71−31,90 гривны.

Источник: МинФин

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