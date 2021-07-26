Главное за понедельник: прогноз для доллара, обыски в магазинах B2B Jewelry и реванш биткоина

5 предпосылок для укрепления гривны этим летом

В ближайшие недели курс гривны будет укрепляться. Эта тенденция может продлиться до конца августа. С большой вероятностью курс снова пробьет уровень 27,0 грн/$. Такой прогноз дали аналитики Райффайзен Банка в обзоре Focus Ukraine.

Старший аналитик Альпари Вадим Йосуб полагает, что курс доллара упадет ниже отметки 27 грн уже в ближайшие дни. «Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 26,8/27,0 грн», — прогнозирует он.

СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry. Что известно (обновлено)

Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части магазинов сети.

Цена биткоина приблизилась к $40 тысячам

Стоимость биткоина выросла на 15%, впервые за полтора месяца приблизившись к $40 000. Цифровая валюта дорожает на фоне интереса к ней Amazon и позитивных комментариев Илона Маска и Джека Дорси.

На максимуме за последние 24 часа цифровая валюта торговалась по $39 544, прибавляя больше 15%. На момент публикации биткоин рос на 12,3% и стоил $38 580.

У Фонда гарантирования появился двойник. Работу «тезки» проверит полиция

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обращает внимание вкладчиков, что он не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов».

Источник: МинФин