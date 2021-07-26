Еще три страны ЕС открылись для украинцев

26 июля 2021 года, сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцев разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Фото: rbc.ua

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Открытие страны

Финляндия открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Prizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) и CoronaVac. Но можно попасть в страну и при наличии отрицательного теста или подтверждения того, что переболел, — только при наличии уважительной причины.

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Швеция принимает украинских туристов с биометрическими паспортами. В силе остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации. Но Швеция пока признает сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.

Португалия с полуночи 26 июля разрешила въезд для украинцев любым транспортом. Для въезда необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген или COVID-сертификат, выданный в любой стране Евросоюза.

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🇵🇹Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС.

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— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021

Напомним

С 1 июля украинцев, привитых вакциной, утвержденной Евросоюзом, без ограничений пускают на Кипр.

Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины. Отрицательный ПЦР-тест нужен только при въезде в Латвию.

Бельгия открыла границы для украинцев. Границы для граждан Украины открыли по рекомендации Совета Е С.

Словакия открылась для вакцинированных украинцев. Въезд также возможен с самоизоляцией.

Швеция открывает границы для украинцев с 26 июля. Въезд позволили с отрицательным ПЦР-тест на сovid-19 или сертификатом о вакцинации.

Германия открылась для путешественников еще с 18 июля. Подтверждением для въезда в страну является негативный тест, сделанный за 72 часа до въезда. Для прошедших вакцинацию — так называемый ковидный паспорт. Последняя необходимая доза должна быть сделана минимум за 14 дней до въезда.

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Источник: МинФин