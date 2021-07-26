5 предпосылок для укрепления гривны этим летом

В ближайшие недели курс гривны будет укрепляться. Эта тенденция может продлиться до конца августа. С большой вероятностью курс снова пробьет уровень 27,0 грн/$. Такой прогноз дали аналитики Райффайзен Банка в обзоре Focus Ukraine.

Фото: НБУ

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Почему доллар дешевеет

По мнению аналитиков Райффайзен Банка, есть несколько предпосылок для ревальвации гривны. В их числе:

сокращение спроса на валюту для выплат дивидендов,

благоприятные погодные условия для созревания и сбора урожая,

размещение евробондов Минфином и госкомпаниями,

повышение учетной ставки НБУ

приближение периода уплаты квартальных налогов.

Старший аналитик Альпари Вадим Йосуб полагает, что курс доллара упадет ниже отметки 27 грн уже в ближайшие дни. «Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 26,8/27,0 грн», — прогнозирует он.

Валютный рынок на прошлой неделе

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех

сегментах валютного рынка на 0,6−0,8%.

С прошлого понедельника, 19 июля, официальный курс доллара США снизился с 27,23 до 27,05 грн (-0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время просели с 27,20/27,22 до 26,97/26,99 (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,11/27,29 до 26,92/27,13 (-0,7%/-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

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Автор:

Главный редактор

Татьяна Очимовская (Делл)

Пишет на темы:

Макроэкономика, банковский рынок, небанковские финансовые рынки

Источник: МинФин