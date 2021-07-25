В Канаде выпустят электрокар, который майнит криптовалюту, пока заряжается

Канадский производитель электротранспорта Daymak разрабатывает электрокар Spiritus, который может майнить криптовалюту во время зарядки и парковки благодаря установленной солнечной батарее, пишет Процесс.

Фото: coinfomania.com

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Ожидается, что Spiritus появится в продаже в 2023 году, но сделать предзаказ электромобиля возможно уже сейчас. Расплатиться за него можно, в том числе, криптовалютой. Базовая цена Spiritus стартует от около $20 тыс, сообщил Daymak. Сегодня на предзаказах собрали уже $350 млн.

На авто разместят оборудования для майнинга Daymak Nebula Miner и криптокошелек Nebula Wallet, с помощью которого можно проводить транзакции.

Каждый раз, когда Spiritus будет припаркован на беспроводной зарядной площадке Daymak Ondata, станет подзаряжаться от солнечной батареи или будет подключен к сети, система будет генерировать криптовалюту.

Ранее

В июне государственная энергокомпания Сальвадора LaGeo заявила о намерении майнить биткоин за счет «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов». По словам президента страны Найиба Букеле, инженеры компании строят новую скважину: ее эксплуатация обеспечит выработку 95 МВт.

LaGeo управляет двумя геотермальными электростанциями, расположенными в регионах Ауачапан и Берлин. Ресурсный потенциал компании — 644 МВт, но в данный момент она использует всего лишь его треть.

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Источник: МинФин