В июне Фонд гарантирования вкладов возместил вкладчикам почти 11,2 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в июне выплатил вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, почти 11,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фото: legalhub.online

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Всего в течение января-июня 2021 вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 370,2 млн грн.

По состоянию на 1 июля 2021 общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (2012 год), составила 90 501,72 млн грн.

До 2012 года ФГВФЛ выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4 686,4 млн грн, поскольку Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков. При этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95 188,12 млн грн.

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Контекст

Общая сумма средств, аккумулированных ФГВФЛ на 1 июля 2021, составила 16 396,2 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе — июне 2021 поступило 2 232,3 млн грн.

По состоянию на 1 июля 2021 в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитываются 72 действующих банка. Продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершилась.

Источник: МинФин