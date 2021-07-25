В июле рост деловой активности в еврозоне был самым высоким за последние 20 лет

Снятие ковидных ограничений дало сильный толчок европейскому бизнесу. Деловая активность Еврозоны в июле увеличивалась самыми быстрыми за последние два десятилетия темпами. Но новая волна заболеваний вызывает тревогу среди предпринимателей, пишет CNBC.

Фото: psm7.com

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Ускорение вакцинации и уменьшения давления на систему здравоохранения позволили европейским правительствам снять часть карантинных ограничений. Это дало возможность потребителям наконец удовлетворить все те потребности, которые они откладывали в разгар пандемии.

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главные финансовые новости

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit (ИМЗ), который считается надежным индикатором экономического здоровья, в июле поднялся до 60,6 — самого высокого показателя с июля 2000-го.

«Положительное влияние от снятия ограничений и массовой вакцинации особенно ощутимо в секторе услуг, больше всего — в гостиничной и туристической отраслях», — говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

ИМЗ сектора услуг подскочил до 60,4 — самая высокая отметка с июня 2006 года. Показывая долгосрочный характер этого роста, спрос резко пошел вверх — индекс нового бизнеса поднялся до 59,7. Это один из самых высоких показателей, зафиксированных за его 23-летнюю историю.

Для промышленности месяц тоже прошел удачно. ИМЗ производства в июле составил 62,6 — лишь немного ниже рекордного 63,4 в июне. Индекс выпуска продукции — одна из составляющих ИМЗ — упал до 60,9.

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Страх новой волны

Распространение более заразного «Дельта”-варианта коронавируса негативно повлияло на уже и так нарушенные цепи поставок и привело к взлету цен на сырье. Индекс цен на входные ресурсы остался на том же уровне, что и в июне — рекордном 88,5.

Страх новой волны заражений снизил общий оптимизм — сводный индекс будущего выпуска продукции упал до 67,8. Это самый низкий показатель с февраля этого года. Это перекликается с данными Еврокомиссии, выпущенными 22 июля, согласно которым уверенность потребителей упала в этом месяце.

Источник: МинФин