Только за три недели проверок выявлено более 3 тысяч незадекларированных сотрудников

За первые три недели инспекционной кампании по легализации труда выявлено 3216 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров, свидетельствуют данные Минэкономики.

Фото: minfin.com.ua

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Результаты проверок

«Вопрос теневой занятости — чрезвычайно актуален для Украины. В прошлом году почти 11 млн человек официально не получали никакого дохода, а „теневой фонд“ оплаты труда оценивается в почти 500 млрд грн. Уровень теневой занятости непосредственно влияет на социально-экономическую жизнь общества. Это и поступления в бюджет, необходимые для выплаты пенсий и пособий по безработице и обеспечение защиты социально-трудовых прав работников», — отметил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

С 1 июля провели 1063 инспекционные проверки, в ходе которых с 1219 работниками заключили трудовые договоры.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество трудоустроенных лиц увеличилась более чем 22%», — отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

В региональном разрезе с начала инспекционной кампании самая высокая динамика трудоустройства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается в Киеве (41%), Полтавской (35%) и Черновицкой (35%) областях.

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Среднее количество выявленных незадекларированных сотрудников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя, что свидетельствует об эффективности такого подхода. Больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (397), Винницкой (344) и Хмельницкой (221) областях.

Активно работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 142%) и питания (на 36%). Также есть положительная динамика в сферах сельского хозяйства (на 9%) и торговле (на 6%).

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Контекст

В первом полугодии 2021 прошла информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений.

С 1 июля ГНС и Гоструда начали инспекционные проверки бизнеса для выявления работодателей, использующих неформальную работу, и стимулирования их к переходу к задекларированным трудовым отношениям.

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Источник: МинФин