Советы начинающим инвесторам. Как минимизировать риски и увеличить доход

Только очень высокая доходность может компенсировать непрогнозируемые риски — те самые «черные лебеди», которые часто прилетают в Украину. Поэтому сидеть в депозитах и ОВГЗ — недальновидное решение. Об этом заявил сооснователь Укринвестклуба Дмитрий Карпиловский во время дискуссии на тему «Агрессивные стратегии инвестирования. Доходность vs риск».

фото: Укринвестклуб

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«В тот момент, когда вы находитесь на пике уверенности в своей сделке, это, скорее всего, и есть самая высокорисковая инвестиция», — уверен Дмитрий Карпиловский.

Он рассказал, какими правилами должен руководствоваться инвестор, чтобы оградить себя от рисков и получить высокий доход.

Советы начинающим инвесторам

1. Инвестируйте в те инструменты, на изучение которых вы потратили хотя бы три месяца или несколько сотен часов, чтобы углубиться в тематику.

2. Вкладывайте деньги только в те направления, где есть понятный для вас механизм защиты. Постарайтесь это сделать до того, как вы оплатите свою ошибку.

3. Диверсифицируйте свои инвестиции. Не вкладывайте больше денег, чем готовы потерять, поскольку вы не способны оценить все риски. Чем менее опытный инвестор, тем шире нужна диверсификация портфеля.

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«Не рекомендую идти в сделку, в которой нет профессионала, готового вас консультировать. Пока вы 5 лет не поучаствуете в ІРО, вы не поймете: хорошо это или плохо. Или же нужно потратить полгода на поиски чужого опыта, чтобы получить объективную картину», — считает Карпиловский.

Он рассказал, что раньше инвестировал по принципу spray and pray — «распылись и молись».

«Думал, что лучше всех прочитаю аналитику, изучу сигналы рынка и выберу самую лучшую акцию. То же самое с криптовалютой. Но никакие 10 лет опыта не спасли меня, когда в 2017 году рынок развернулся и все полетело вниз. И моя самоуверенность только добавила мне убытков. Я был уверен, что умнее рынка, а рынок на длинной дистанции всегда побеждает», — добавил он.

По его словам, большинство инвесторов знают, что, покупая каждый месяц немного акций S&P 500, они получат хороший результат. Но мало кто из этих людей зашел в симулятор и посмотрел, какие результаты этот индекс давал раньше. А на самом деле инвесторы, которые поверили в эту идею 5−10 лет назад, в определенные периоды теряли до 40% от своего портфеля.

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Карпиловский советует заходить в сделки с брокером, посредником или советником, который возьмет на себя ответственность за ваш финансовый результат. Это может быть частичное участие в убытке, распределении прибыли или какие-то гарантии с его стороны.

Немного хитростей

«Мы с партнером заходим в сделки, в которых есть нерыночное преимущество. Например, если покупаем квартиру, то только по „дну рынка“ или еще ниже. Практически у каждого застройщика можно купить недвижимость не только через отдел продаж», — поделился Дмитрий Карпиловский.

Он пояснил, что всегда есть подрядчики, с которыми рассчитались «метрами». И они могут продать их с дисконтом. Также застройщики имеют пулы, в которые можно зайти не по рыночным условиям или под переуступку. «Если скомбинировать несколько таких факторов, сделка становится по настоящему привлекательной», — резюмировал он.

Источник: МинФин