Обзор ключевых событий в мире 19-23 июля

Новый штамм короновируса «Дельта» не смог нанести существенного ущерба финансовым рынкам. Поскольку экономика, несмотря на растущую инфляцию, продолжают накачивать деньгами. Все три ключевых центральных банка мира — ФРС, ЕЦБ и Банк Китая, сохраняют мягкую монетарную политику и даже сигнализируют о дальнейшем смягчении.

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СШАШтамм «Дельта» наступает

В понедельник на Уолт-Стрит забеспокоились о быстром распространении нового штамма COVID19 по миру и в США. Этому способствовал рост среднедневного числа заболевших в США до 30 тысяч в сутки за семь последних дней к 18 июля (к 22 июля это число выросло до 45 тысяч). А также ряд громких событий вокруг нового штамма.

К таковым можно отнести заявление представителя французского правительства Габриэля Атталя, который призвал сделать все возможное, чтобы не допустить волны, «более разрушительной», чем предыдущие. По словам Атталя, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особо опасный штамм «Дельта».

А также то, что в воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон, который в прошлом году переболел коронавирусом, а позже привился, ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID19.

Инвесторы опасаются, что агрессивное распространение дельта-штамма может привести к новым ограничениям в экономике и подорвать ожидаемое рынком восстановление. На этом в понедельник финансовые рынки мира и США резко снизилось. Рынок США в понедельник пережил самое большее снижение с октября прошлого года.

Но страх по поводу Дельты был не долгим. Уже во вторник Уолт-Стрит посчитала новый штамм не таким опасным для экономики, поскольку вместе с ростом заболеваемости число госпитализаций и смертей не растет так же быстро. И на этом рынок начал активно восстанавливать утраченные позиции.

Тем временем в ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» COVID19, вероятно, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев.

Наводнение денег

На 22 июля баланс ФРС достиг $8,28 трлн. Для сравнения: 1 июля он составлял $8,12 трлн., 3 июня — $7,98 трлн. Плюс к этому в последние недели дополнительным источником ликвидности на рынке США стало казначейство.

Оно в последние месяцы стало активно расходовать средства из своих денежных остатков. К примеру, 31 декабря 2020 года на остатках у казначейства США было $1,72 трлн., к 1 июня текущего года эти остатки сократились до $817 млрд., а к 21 июля составили только $616 млрд.

Большее количество долларов в виде денежных остатков у Министерства Финансов США ранее частично стерилизовало избыток долларовой массы. Но по мере того как Казначейство тратит этот остаток, эти доллары попадают в финансовую систему, увеличивая объем денег в свободном обороте.

Из-за этого в банковской системе США продолжает расти объем избыточной ликвидности. Если считать и счет Казначейства США, и баланс ФРС США, то только за первые три недели июля они влили в рынок более $350 млрд. свежей ликвидности. А на таком фоне, естественно, все негативные события просто померкли, в том числи и риски Дельты.

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Отчеты

В целом сезон отчетности радует инвесторов, поскольку большая часть компаний демонстрирует положительные результаты за второй квартал текущего года. По данным FactSet, на конец вторника свои отчетности представили 8% компаний, входящих в индекс S&PP500. У 85% из них показатели за второй квартал превысили ожидания.

ЕвропаЗаседание ЕЦБ

По итогам очередного заседания Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, ставка по депозитам — на прежнем уровне минус 0,5%. Также неизменными остались параметры программы по выкупу активов (PEPP) — 1,85 трлн евро.

Более интересным для инвесторов было заявление регулятора о том, что процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне пока регулятор не увидит, что среднесрочный прогноз укажет на стабилизацию инфляции у целевого ориентира 2% годовых.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что «в текущих условиях совет управляющих ЕЦБ пересмотрел forward guidance по процентным ставкам. Это было сделано, чтобы обозначить нашу приверженность сохранению устойчиво аккомодационной денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции».

В этих формулировках важно то, что теперь ЕЦБ, как и ФРС ранее, стал оперировать не понятием инфляции как таковой, а понятием среднесрочного уровня инфляции. Такая формулировка позволит ЕЦБ в будущем бездействовать при повышении инфляции выше целевого уровня 2%, ссылаясь на среднее значение.

Помимо этого, глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что несмотря на восстановление, пандемия продолжит омрачать перспективы экономики, в особенности с учетом нового штамма «Дельта». Лагард так же повторила свое мнение о том, что рост инфляции будет носить временный характер. А потому она отметила необходимость сохранения благоприятных условий финансирования во всех секторах экономики в период пандемии.

По ее словам, это крайне важно, чтобы восстановление экономики стало устойчивым, а также, чтобы компенсировать негативное влияние пандемии.

Бюджет стран ЕС

По данным Евростата, в первом квартале текущего год, бюджетный дефицит в странах еврозоны в среднем составил 7,4% ВВП. Для сравнения: в 4-м квартале прошлого года он составлял 8,1% ВВП, в 3-м — 6,4% ВВП, во втором квартале прошлого года — 12,2% ВВП.

В целом по ЕС в первом квартале дефицит составил 6,8% ВВП против 7,5% в четвертом квартале прошлого года.

Общий государственный долг всех стран еврозоны к концу первого квартала текущего года достиг 100,5% ВВП, против 97,8% в предыдущем квартале. В целом по ЕС этот показатель увеличился с 90,8% до 92,9% ВВП. Долг стран ЕС впервые преодолел отметку в 100% ВВП.

Среди европейских стран самые большие долги накопили Греция — 209,3% ВВП, Италия — 160% и Португалия — 137,2%. Наименьший размер долга имеют Эстония — 18,5% ВВП, Болгария — 25,1% ВВП и Люксембург — 28,1% ВВП.

АзияЗаседание Народного банка Китая

Народный банк Китая на своем заседании сохранил параметры монетарной политики. Краткосрочная ставка LPR сохранена на уровне 3,85% годовых, пятилетняя ставка — на уровне 4,65%.

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Эксперты не исключали, что НБК мог пойти на понижение ставки. Этим ожиданиям способствовали предыдущие действия регулятора, который не так давно сократил норматив по обязательным резервам для банков на 0,5%, доведя этот уровень до среднего уровня 8,9%. Это было сделано в целях стимулирования кредитования внутри страны на фоне замедления роста китайской экономики.

РазноеОПЕК+ решили вернуть нефть

После длительных споров, страны-экспортеры нефти договорились повысить уровень добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки с августа, и заявили, что будут стремиться снять к сентябрю следующего года все ограничения по добыче, введенные из-за коронавируса. Это означает, что ОПЕК+ в ближайшие 14 месяцев поэтапно снимет ограничения по добыче нефти в объеме 5,8 млн. баррелей нефти в сутки.

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры стран продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и будут оценивать ситуацию, определяя объемы добычи на следующий месяц. Цены на нефть на этой новости закономерно откатились вниз.

Михаил Федоров

Источник: МинФин