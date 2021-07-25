Центробанк Нигерии озвучил дату запуска CBDC — к 1 октября этого года

К 1 октября 2021 года финрегулятор Нигерии представит прототип цифровой найры — нигерийской национальной валюты, пишет PaySpace Magazine.

Фото: stearsng.com

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В течение первой половины 2021 года Центральный банк Нигерии (CBN) был в заголовках новостей из-за своих мер по борьбе с криптовалютой. Тем не менее на этой неделе сотрудники финрегулятора заявили об увеличении инвестиций в исследования основной технологии CBDC. Госбанк страны установил дату запуска пилотного проекта по созданию своей цифровой валюты на базе блокчейна.

Первые образцы цифровой найры CBN представит уже к 1 октября 2021 года. Об этом пишет издание Peoples Gazette. По заверениям Ракии Мохаммед, директора банка по информационным технологиям, CBN начал проводить связанные с разработкой и внедрением CBDC исследования еще в 2017 году.

Она также добавила, что проверка текущего варианта концепции CBDC будет осуществляться, как минимум, до конца текущего года. В рамках исследовательского проекта GIANT планируется использовать блокчейн-инфраструктуру Hyperledger Fabric. Ранее представители CBN заявляли, что цифровая найра предназначена не для того, чтобы заменить традиционную валюту, а лишь дополнить ее и расширить платежные возможности граждан.

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Кто еще тестирует национальные цифровые валюты

Осенью 2020 года стало известно, что Багамские острова первыми в мире внедрили цифровую валюту центрального банка на государственном уровне. Монета получила название Sand Dollar, ее цена привязана к багамскому доллару, а комиссия за транзакции очень низкая.

Летом 2020 года Банк Японии объявил о начале тестирования CBDC. На первом этапе регулятор намерен оценить возможность запуска цифровой иены с технической точки зрения. Банк Японии уже отметил два основных препятствия при реализации национальной цифровой валюты: обеспечение доступности для всех жителей страны (только 65% японцев имеют смартфоны) и устойчивости (то есть возможности работать в автономном режиме).

Дальше всех в тестировании CBDC продвинулся Китай. Пекин уже провел соответствующие тесты в больших городах, включая Шэньчжэнь, Чэнду и Ханчжоу.

Традиционно «безналичная» Швеция также проводила пилотные испытания цифровой кроны в течение 2020 года. Для тестирования е-кроны центробанк Швеции вместе с компанией Accenture разработал платформу на основе DLT с пользовательским интерфейсом, которая позволит осуществлять электронные платежи с карт и смартфонов.

Что в УкраинеЕще в 2016 году НБУ начал изучать возможность выпуска е-гривны. А уже в 2018-м был реализован пилотный проект, в рамках которого было протестировано инновационное платежное решение на базе технологии блокчейн и платежной инфраструктуры НПС «Простир».В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривны в эквиваленте 5 тыс. грн для тестирования операций между электронными кошельками.По мнению участников рынка, перспективным «юзкейсом» э-гривны потенциально может стать ее использование для розничных безналичных платежей (прежде всего — Р2Р переводы между физическими лицами и операции электронной коммерции)

Источник: МинФин