Аналитик RoboForex: НБУ решил поднять учетную ставку до 8,00% годовых

На прошедшем вчера заседании Правления Национального банка Украины было принято решение повысить учетную ставку до 8,00% годовых. Данный шаг был вызван ускорением темпов роста потребительской инфляции в Украине. Аналитик ожидал ужесточения монетарной политики еще в июне. В прошлом месяце регулятор считал повышение цен временным явлением. Однако мировая инфляция «докатилась» и до нашей страны. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Динамика роста учетной ставки НБУ изображена на представленном графике.

Учетная ставка НБУ 08.2011−07.2021 (%). Источник: НБУ

Данное решение приведет к росту доходности ОВГЗ, что должно повысить интерес нерезидентов к этому инструменту. С начала текущего месяца они сократили свои портфели в данном активе на 3,04 млрд грн — до 107,45 млрд. Они уже начали частично выводить полученные средства в материнские юрисдикции. Если бы Нацбанк оставил ставку на прежнем уровне, то зарубежные инвесторы приступили бы к более активным покупкам иностранных валют и спровоцировали бы новый «виток» девальвации гривны.

По мнению НБУ, под влиянием фискальных и монетарных стимулов в мире растет вероятность существенного инфляционного «всплеска». Это создает риски усиления импорта инфляции в Украину и ускорения перехода ведущих Центробанков к более жесткой монетарной политики.

Последнее может снизить интерес инвесторов к странам Emerging Markets, в частности — к Украине. Актуальными остаются другие угрозы проинфляционного характера, среди которых эскалация военного конфликта в ОРДЛО и резкое ухудшение условий на внешних рынках. Ниже на графике показано, как выросла инфляция за последние 12 месяцев.

Потребительская инфляция в Украине 06.2020−06.2021 (%). Источник: НБУ

Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,00% до 9,60%. После достижения пиковых значений осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря появлению на рынках сельхозпродукции нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

Аналитик полагает, что на предстоящей неделе гривна к доллару США ослабнет до уровня 27,50. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится к отметке 32,31.

Источник: МинФин