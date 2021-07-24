С начала года Киев посетило более 300 тысяч туристов, больше всего — из США

За первое полугодие 2021 года Киев посетило 308 тыс. иностранных туристов. Количество внутренних туристов, по оценкам туристических организаций, составило более 500 тыс. человек, пишет Новое Время.

Фото: ukrinform.ua

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«По данным Госпогранслужбы, больше всего иностранных туристов приехало из США — 26 576 человек. На втором месте Израиль — 22 684 человек, а замыкает первую тройку Турция — 21 057 туристов», — рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в список стран, откуда приехало больше всего туристов, вошли также Германия, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и Индия.

По словам Хонды, для повышения туристической привлекательности в Киеве реализуется ряд проектов. В частности, Академия гостеприимства — для подготовки добровольных помощников в сфере туризма. Также в столице создадут инклюзивный туристический маршрут.

Она также добавила, что с начала года в местный бюджет поступило 22,5 млн грн туристического сбора.

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Согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию, опубликованному 30 июня, сокращение туризма из-за пандемии коронавируса в 2020 году нанесло мировой экономике ущерб на $2,4 трлн. Сопоставимые с этим значением потери могут быть зафиксированы и в этом году.

Так, в период с января по декабрь 2020 года число иностранных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

По прогнозам, во второй половине нынешнего года произойдет некоторое оживление международного туризма, но отчет Конференции ООН по торговле и развитию по-прежнему указывает на вероятный убыток отрасли в размере от $1,7 до $2,4 трлн по сравнению с уровнем 2019 года.

Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма, по мнению экспертов, не следует ожидать ранее 2023 года.

Источник: МинФин