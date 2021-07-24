Процесс подачи декларации владельцами криптовалюты будет упрощен — Налоговая служба США

Новое издание декларации Налоговой службы США (IRS) по Форме 1040 предусматривает измененный процесс регистрации сделок с криптовалютами. Законодатели постарались уменьшить количество спорных моментов и двусмысленностей, с которыми ранее сталкивались налогоплательщики, пишет forklog.com.

Фото: dw.com

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Что изменилось

Эксперты говорят, что Федеральная налоговая служба теперь будет заниматься лишь фактическими платежными транзакциями, оставляя без внимания другие манипуляции с криптовалютами, которые не облагаются налогом.

Таким образом, граждане США теперь будут отчислять в бюджет налоги от торговых сделок по приобретению товаров или услуг за цифровые активы. Приобретение за фиатные деньги самих цифровых активов или их перевод между электронными кошельками облагаться налогом не будет.

Топ-менеджер консалтинговой компании Marcum Эван Фокс считает, что измененный тип анкеты значительно упростит процесс подачи налоговой декларации.

Изменения призваны упростить процесс подачи налоговой декларации в тех случаях, когда налогоплательщик владеет криптоактивами, но не желает отчитываться об их наличии, так как не использует их при оплате торговых операций

К примеру, в прежнем издании анкеты для подачи налоговой декларации имелся вопрос «Доводилось ли вам в течение 2020 года получать, продавать, отправлять, обменивать или иным образом получать материальную заинтересованность в какой-либо из виртуальных валют?». В обновленной версии документа формулировку «иным образом получать» заменили на «иным образом избавиться». Также убрали и слово «отправлять».

Курс криптовалют на «Минфине»Ранее

Как писал «Минфин», производитель электромобилей Tesla, скорее всего, возобновит прием биткоина в качестве платежного средства, заявил генеральный директор компании Илон Маск в ходе конференции по криптовалютам «B Word».

Кроме того, в рамках этой конференции Маск сообщил об инвестициях его космической компании SpaceX в первую криптовалюту.

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Источник: МинФин