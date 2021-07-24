Предельная стоимость дизтоплива снизилась на 35 копеек, бензина — на 23 копейки за 1 литр

По расчетам НАК «Нафтогаз Украины», Министерство экономики снизило среднюю стоимость дизтоплива и бензинов, из которой будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС. Стоимость дизтоплива снизилась на 0,35 грн/л, бензина — на 0,23 грн/л. Об этом сообщается на сайте министерства.

Фото: depositphotos.com

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Согласно обнародованным данным, средняя стоимость литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 22,25 грн, а литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm — 26,64 гривны.

По сравнению с серединой июля стоимость дизтоплива снизилась на 0,35 грн/л, бензина — на 0,23 грн/л.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на так называемое обычное дизтопливо на АЗС не должна превышать 29,25 грн/л, на обычный бензин — 31,64 грн/л.

Предыстория

2 июня Кабинет Министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабмина.

Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении потребностей потребителей на период карантина.

По данным агентства, представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им снизить цены, которые выросли в последние месяцы.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети сбросили цену на бензин на 0,2−1 грн/л.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением № 450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо более 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

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Источник: МинФин