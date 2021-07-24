Поступления в госбюджет в июне превысили запланированные на 7% — Минфин

Министерство финансов проводит взвешенную политику заимствований, обслуживания государственного долга идет по графику, заверили в ведомстве. И подчеркнули: в июне поступления в общий фонд госбюджета составили на 7% больше запланированных. Очередные выплаты состоятся в сентябре 2021 года, пишет Укринформ.

Фото: nrcu.gov.ua

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Баланс поступлений и расходов

Как отметили в Минфине, за I полугодие в общий фонд государственного бюджета поступило 506 млрд грн, или 105% от плана. В июне 2021 года 84,9 млрд грн поступлений в общий фонд государственного бюджета составили на 7% больше запланированных. «Это позволило финансировать социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.

По информации Минфина, более 53 млрд грн направлено на поддержку бизнеса по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», со старта которой уполномоченные банки выдали 20 312 кредитов. Увеличивается количество банков-участников программы ипотечного кредитования.

Как сообщал «Минфин», Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2029 году.

Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений. По словам министра финансов Сергея Марченко, успех этого соглашения по доразмещению еврооблигаций, осуществленного в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества.

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Источники поступлений

По данным министерства, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за шесть месяцев составили 257,8 млрд грн, или на 23,4% меньше плана.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 59,7 млрд грн ($1,7 млрд и 409,9 млн евро).

Из внешних источников Минфин привлек за указанный период 46,7 млрд грн, в частности:

34,7 млрд грн ($1,25 млрд) — через размещение восьмилетних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под 6,875% годовых;

9,6 млрд грн — поступления средств займа МБРР для проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления»;

1,1 млрд грн ($ 40 млн) — заем от МБРР по программе «Дополнительное финансирование проекта „Улучшение здравоохранения на службе у людей“».

«При этом, платежи по погашению государственного долга за январь — июнь 2021-го составили 231 млрд грн (100% плана), платежи по обслуживанию — 74 млрд грн (94,5% плана)», — указало министерство.

В Министерстве финансов ранее сообщали, что в 2021 году Украина потратит 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн — на его обслуживание. В частности, в сентябре кредиторам предстоит выплатить 101,77 млрд грн.

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Доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Источник: МинФин