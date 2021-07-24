Последствия пандемии скажутся на большинстве национальных экономик — Moody’s

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service представило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии covid-19. Длительные отрицательные последствия аналитики предсказывают большинству стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальными убытками, пишет investory. news со ссылкой на агентство.

Фото: psm7.com

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«Экономические последствия кризиса covid-19 ухудшат ключевые проблемы, связанные с бюджетными дефицитами и накоплением задолженности стран. Это приведет к снижению уровня доходов, углубит неравенство и усилит бедность «, — говорится в докладе Moody's.

Главными последствиями пандемии для национальных экономик станут долговая нагрузка, социальная напряженность и бедность.

Факторы риска

Темпы восстановления после пандемии будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться к эффектам пандемического шока, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации в странах, указывает Moody's.

Аналитики агентства разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемичным прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020—2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы.

Наименее пострадавшие экономики — те, в которых прогнозируемый ВВП окажется лишь на 2% (или меньше) ниже докризисного прогноза.

Экономики со средним убытком — их прогнозный ВВП не дотягивает 2−8% до докризисного.

Наиболее пострадавшие экономики — их потери по допандемичной траектории ВВП превысят 8%.

Самые серьезные потери почувствуют страны с формирующимися и «пограничными» (frontier) экономиками — особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм.

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В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными должным образом поддержать восстановление. К категории наиболее пострадавших Moody's определил Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис и Перу.

Лишь небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений. Их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемичных прогнозы. Речь идет о странах с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы, а также Китай.

В США и еврозоне вакцинация населения находится в продвинутой фазе, а огромные фискальные стимулы помогают экономике быстрее восстановиться. В таких странах, как Китай, Южная Корея или Сингапур, ответ власти на кризис здравоохранения была достаточно эффективной: там сразу были введены жесткие карантинные ограничения, которые позволили медицинским учреждениям справиться с ростом заболеваемости.

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В целом агентство прогнозирует, что мировой экономический рост в 2021 году составит 5,7%, замедлившись до 3,3% к 2023 году. В отдельных развивающихся и бедных странах пандемия нивелирует заметный в предыдущие годы прогресс в снижении уровня бедности и социально-экономического неравенства.

Отдельно в докладе Moody's говорится о государствах, зависящих от туризма. Они считаются наиболее пострадавшими от пандемии, хотя некоторым удастся восстановиться быстрее благодаря транспортной доступности.

Так, легче преодолеют последствия пандемии страны, в которые большая часть туристов приезжает на автомобилях, например Хорватия. В то же время популярные туристические направления Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Таиланд, могут быть менее популярны из-за низких темпов вакцинации.

С точки зрения рынка труда пандемия ускорила тенденции, которые уже начали развиваться (автоматизацию и цифровизацию рабочих мест), но усилила торговый протекционизм. В условиях пандемии рынки труда столкнулись с сокращением производительности, особенно в секторах, где требуется присутствие человека.

Сокращение объема выпуска приведет к снижению доходов домохозяйств и корпораций, непосредственно повлияет на налоговые поступления в бюджеты и усугубит проблемы с обслуживанием госдолга. Такая судьба ждет государства, в которых большая часть налогов поступает от сферы товаров и услуг, предупреждает Moody's.

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Источник: МинФин