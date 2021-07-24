Ни один украинский авиаперевозчик не вошел в рейтинг лучших авиакомпаний мира
Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com. Ни один украинский авиаперевозчик, к сожалению, не вошел в этот список, пишет unian.net.
Фото: epravda.com.ua
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Катарский авиаперезвочик Qatar Airways, летающий, в том числе, в Украину, признан лучшей авиакомпанией 2021 года.
«Стремление поддерживать воздушные маршруты в мире открытыми во время пандемии covid-19, инновационность, обновление продуктов и всемирно признанный уровень обслуживания на борту позволили Qatar Airways завоевать престижную награду AirlineRatings.com 2021 в номинации Airline Excellence Awards», — отметили авторы рейтинга.
В целом топ-20 лучших авиаперевозчиков выглядит так:
Контекст
При составлении рейтинга учитывались показатели безопасности авиакомпаний, их приверженность инновациям для комфорта пассажиров и вовлеченность персонала. Кроме того, принимались во внимание и отзывы самих пассажиров.
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Источник: МинФин