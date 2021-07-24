Финансы

Ни один украинский авиаперевозчик не вошел в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com. Ни один украинский авиаперевозчик, к сожалению, не вошел в этот список, пишет unian.net.

Фото: epravda.com.ua

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Катарский авиаперезвочик Qatar Airways, летающий, в том числе, в Украину, признан лучшей авиакомпанией 2021 года.

«Стремление поддерживать воздушные маршруты в мире открытыми во время пандемии covid-19, инновационность, обновление продуктов и всемирно признанный уровень обслуживания на борту позволили Qatar Airways завоевать престижную награду AirlineRatings.com 2021 в номинации Airline Excellence Awards», — отметили авторы рейтинга.

В целом топ-20 лучших авиаперевозчиков выглядит так:

  • Qatar Airways;
  • Air New Zealand;
  • Singapore Airlines;
  • Qantas;
  • Emirates;
  • Cathay Pacific;
  • Virgin Atlantic;
  • United Airlines;
  • EVA Air;
  • British Airways;
  • Lufthansa;
  • ANA;
  • Finnair;
  • Japan Air Lines;
  • KLM;
  • Hawaiian Airlines;
  • Alaska Airlines;
  • Virgin Australia;
  • Delta Air Lines;
  • Etihad Airways.

    • Контекст

    При составлении рейтинга учитывались показатели безопасности авиакомпаний, их приверженность инновациям для комфорта пассажиров и вовлеченность персонала. Кроме того, принимались во внимание и отзывы самих пассажиров.

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    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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    Admin

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