Курс валют на вечер 23 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка валюты опустились еще ниже: доллар потерял по 8 копеек на покупке и продаже, евро — по 12 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: susidy.city

0

Валюта Открытие 23 июля Закрытие 23 июля Изменения доллар 27,12/27,14 27,04/27,06 8/8 евро 31,92/31,95 31,80/31,83 12/12 рубль 0,3679/0,3684 0,3667/0,3671 0,0012/0,0013

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1250−27,1450 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,9288−31,9523 грн/евро, торги по рублю — 0,3679−0,3684 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,05−27,24 гривны. Евро покупают по 31,80 гривны, продают по 32,18 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,20 гривны, евро — 31,73−32,04 гривны.

Источник: МинФин