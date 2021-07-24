Финансы

Курс валют на вечер 23 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка валюты опустились еще ниже: доллар потерял по 8 копеек на покупке и продаже, евро — по 12 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: susidy.city

0

Валюта

Открытие 23 июля

Закрытие 23 июля

Изменения

доллар

27,12/27,14

27,04/27,06

8/8

евро

31,92/31,95

31,80/31,83

12/12

рубль

0,3679/0,3684

0,3667/0,3671

0,0012/0,0013

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1250−27,1450 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,9288−31,9523 грн/евро, торги по рублю — 0,3679−0,3684 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,05−27,24 гривны. Евро покупают по 31,80 гривны, продают по 32,18 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,20 гривны, евро — 31,73−32,04 гривны.

Источник: МинФин

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