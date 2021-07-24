Курс валют на вечер 23 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка валюты опустились еще ниже: доллар потерял по 8 копеек на покупке и продаже, евро — по 12 копеек тоже на обеих операциях.
Фото: susidy.city
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Валюта
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Открытие 23 июля
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Закрытие 23 июля
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Изменения
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доллар
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27,12/27,14
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27,04/27,06
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8/8
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евро
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31,92/31,95
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31,80/31,83
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12/12
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рубль
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0,3679/0,3684
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0,3667/0,3671
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0,0012/0,0013
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1250−27,1450 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,9288−31,9523 грн/евро, торги по рублю — 0,3679−0,3684 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,05−27,24 гривны. Евро покупают по 31,80 гривны, продают по 32,18 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,20 гривны, евро — 31,73−32,04 гривны.
Источник: МинФин