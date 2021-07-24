Финансы

КРАИЛ выявила 1000 нелегальных игровых веб-сайтов

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Комиссия по регулированию азартных игр (КРАИЛ) выявила 1000 веб-сайтов и 100 игорных заведений, предоставляющих услуги без соответствующей лицензии, пишет Stockworld со ссылкой на КРАИЛ.

Фото: ukrinform.ua

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Комиссия принимает меры, направленные на выявление нелегальных заведений, в частности путем мониторинга сети интернет, сотрудничества с общественными объединениями и организациями, физическими лицами и правоохранительными органами. «На данный момент КРАИЛ выявила более 1000 веб-сайтов и более 100 наземных игорных заведений, которые предоставляют услуги по организации и проведению азартных игр без соответствующей лицензии», — говорится в сообщении.

Информация о незаконной деятельности направляется в правоохранительные органы для осуществления досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 203−2 УК. «Сегодня тремя постановлениями суда наложен арест на имущественные права интеллектуальной собственности и заблокирован доступ к 594 веб-сайтам, которые предоставляют услуги по организации и проведению азартных игр без лицензий», — подчеркнули в комиссии.

Кроме того, Национальная полиция осуществляет проверку информации, направленной КРАИЛ, по выявлению фактов незаконного функционирования казино, залов игровых автоматов и букмекерской деятельности. По нескольким фактам уже были проведены обыски, изъяты игровая техника, интернет-оборудование и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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